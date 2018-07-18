МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины

Смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает официальный твиттер МОК, в программу Игр также включены мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

Ранее министр энергетики и член наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» Александр Новак заявил, что подготовка к Олимпийским играм 2014 года в Сочи оказалась сложнее, чем к чемпионату мира — 2018.