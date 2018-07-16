Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина‍

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Президент США Дональд Трамп подарил президенту России Владимиру Путину майку нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает ТАСС.

«Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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Именно клуб Овечкина в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли.

Обмен подарками лидеров стран был выдержан в спортивной тематике. Путин подарил президенту Америки официальный футбольный мяч чемпионата мира, который только что завершился в России.

Трамп принял презент, а потом перекинул его супруге Меланье, которая находилась в зале во время пресс-конференции.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.

Ранее в США посоветовали Трампу проверить подаренный Путиным мяч на наличие «жучков».