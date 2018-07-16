Трамп подарил Путину майку российского хоккеиста Овечкина
Президент США Дональд Трамп подарил президенту России Владимиру Путину майку нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает ТАСС.
«Президент Трамп подарил майку Овечкина и шайбу», — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Именно клуб Овечкина в этом сезоне выиграл Кубок Стэнли.
Обмен подарками лидеров стран был выдержан в спортивной тематике. Путин подарил президенту Америки официальный футбольный мяч чемпионата мира, который только что завершился в России.
Трамп принял презент, а потом перекинул его супруге Меланье, которая находилась в зале во время пресс-конференции.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители празднуют победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее в США посоветовали Трампу проверить подаренный Путиным мяч на наличие «жучков».