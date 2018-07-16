В США посоветовали Трампу проверить подаренный Путиным мяч на наличие «жучков»

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Американский сенатор Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу проверить, есть ли в подаренном российским лидером Владимиром Путиным футбольном мяче подслушивающие устройства. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Грэма, он бы никогда не допустил, чтобы этот подарок попал в Белый дом.

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«На его (Трампа. — Газета.Ru) месте я проверил бы футбольный мяч на наличие подслушивающих устройств», — заявил Грэм.

Ранее сообщалось, что во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подарил коллеге футбольный мяч. Трамп выразил надежду на то, что США проведут чемпионат мира не хуже того, который накануне закончился в России. Американский лидер также сказал, что передаст футбольный мяч своему сыну Бэррону, а пока отдал подарок своей супруге Меланье.