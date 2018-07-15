Король бельгийцев лично поздравил сборную страны с третьим местом на ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/942/11603942/flag1-pic905-895x505-94827.jpg">

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда поздравили национальную сборную по футболу с третьим местом на чемпионате мира в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как информирует телерадиокомпания RTBF, по возвращении на родину «красные дьяволы» проедут по центру Брюсселя к центральной столичной площади Гран-пляс на встречу с болельщиками.

Реклама

Бельгийский футбольный союз получит €20,7 млн за выступление сборной на чемпионате мира.

Призовые каждого члена команды составят €312 тысяч, а тренера — от €750 тысяч до €1 млн.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее полузащитник сборной Бельгии по футболу Эден Азар назвал себя лучшим игроком чемпионата мира — 2018.