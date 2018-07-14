Футболист «Зенита»: в Турции все живут футболом в отличие от России

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Португальский защитник петербургского «Зенита» Луиш Нету, который находился в аренде у «Фенербахче», рассказал о жизни в Турции.

«Мой первый матч был против «Башакшехира». И я просто обадлел! Стадион забит до отказа, все болеют, гонят команду вперед. В Турции вообще все живут футболом. Очень отличается от России. Собственно, это одна из причин, по которой я выбрал именно Турцию», — сказал Нету в интервью Sport24.

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Также футболист отметил, что в России аншлаг можно было увидеть только на матчах «Зенит» — «Спартак».

Ранее Нету прокомментировал выступление сборной России по футболу на чемпионате мира — 2018.