«Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус»

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.

По информации с официального сайта мадридского клуба, сумма трансфера 33-летнего португальского футболиста составила €119 млн.

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Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).

Ранее сообщалось, что президент туринцев Андреа Аньелли отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с форвардом.