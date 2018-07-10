«Реал» официально объявил о переходе Роналду в «Ювентус»
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» трансфер форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ТАСС.
По информации с официального сайта мадридского клуба, сумма трансфера 33-летнего португальского футболиста составила €119 млн.
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Португальский нападающий выступал за «Реал» с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).
Ранее сообщалось, что президент туринцев Андреа Аньелли отправился в Грецию, чтобы подписать контракт с форвардом.