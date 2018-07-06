Facebook запустит реалити-шоу с участием Роналду

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/11821189/RIAN_5569524.HR.ru__1_-pic905-895x505-25513.jpg">

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду станет героем реалити-шоу, сообщает ТАСС.

По информации журнала Variety, социальная сеть Facebook запустит с форвардом новое реалити-шоу, которое будет представлять из себя документальный проект на стримминговой платформе Facebook Watch. Отмечается, что переговоры компании с португальцем о съемках находятся на начальном этапе. Однако известно, что корпорация готова заплатить пятикратному обладателю «Золотого мяча» порядка $10 млн за 13 эпизодов.

Реклама

33-летний Роналду является самым популярным спортсменом в Facebook. На его официальный аккаунт в социальной сети подписаны более 120 млн пользователей.

Ранее стала известна дата трансфера Роналду в «Ювентус».