Определились соперники российских клубов по группе баскетбольного Еврокубка

Определились соперники краснодарского «Локомотива-Кубани», казанского УНИКСа и санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу розыгрыша баскетбольного Еврокубка, сообщает ТАСС.

Жеребьевка состоялась в Барселоне.

«Локомотив-Кубань» попал в группу B, где его соперниками станут хорватская «Цедевита», немецкая «Альба», турецкий «Тофаш», французский «Лимож» и польская «Арка».

УНИКС в группе D встретится с испанской «Уникахой», итальянским «Торино», литовским «Лиетувос Ритасом», немецким «Скайлайнерсом» и черногорским «Морнар Баром».

«Зенит» в группе С сыграет с испанской «Валенсией», сербским «Партизаном», итальянским «Тренто», турецким «Тюрк Телекомом» и французским «Виллербанном».

Ранее глава Российской федерации баскетбола (РФБ) назвал футболиста сборной России идеальным примером натурализации.

There you have it, the #7DAYSEuroCup draw is complete!



Time to get your thoughts? pic.twitter.com/HjSC1YME8l