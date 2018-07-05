Экс-гендиректор «Ювентуса»: Роналду подписал контракт с «Ювентусом»
Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду уже подписал контракт с итальянским клубом, сообщает Sport24.
«По-моему, он уже подписал контракт с «Ювентусом» и прошел в Мюнхене медицинский осмотр для туринского клуба», — написал Моджи в твиттере.
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33-летний форвард выступает за «Реал» с 2009 года. За это время португалец четыре раза становился с командой победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду уже дал согласие на переход в стан «бьянконери» и занялся поиском апартаментов в Турине.