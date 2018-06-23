Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й

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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции Формулы-1, сообщает ТАСС.

Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттасу. На третьем месте расположился пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин и его партнер по команде, канадец Лэнс Стролл не смогли выйти во второй сегмент квалификации, показав 19-й и 20-й результат соответственно.

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Гран-при Франции. Формула-1. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,029

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,118

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,371

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,676

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,866

6. Кими Райкконен («Феррари») — +1,028

7. Карлос Сайнс («Рено») — +2,097

8. Шарль Леклер («Заубер») — +2,606

9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,901

10. Ромен Грожан («Хаас»)

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.32,075

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.32,115

13. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.32,454

14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.32,460

15. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.32,820

Не прошли во второй сегмент:

16. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.32,976

17. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,025

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,132

19. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.33,636

20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.33,729