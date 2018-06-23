Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин — 19-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции Формулы-1, сообщает ТАСС.
Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттасу. На третьем месте расположился пилот «Феррари» Себастьян Феттель.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин и его партнер по команде, канадец Лэнс Стролл не смогли выйти во второй сегмент квалификации, показав 19-й и 20-й результат соответственно.
Гран-при Франции. Формула-1. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.30,029
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,118
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,371
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,676
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,866
6. Кими Райкконен («Феррари») — +1,028
7. Карлос Сайнс («Рено») — +2,097
8. Шарль Леклер («Заубер») — +2,606
9. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,901
10. Ромен Грожан («Хаас»)
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.32,075
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.32,115
13. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.32,454
14. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.32,460
15. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.32,820
Не прошли во второй сегмент:
16. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.32,976
17. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,025
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,132
19. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.33,636
20. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.33,729