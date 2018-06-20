УЕФА намерен исключить «Милан» из Лиги Европы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/11745121/Juventus-vs-Milan-1-pic905-895x505-4085.jpg">

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен исключить итальянский «Милан» из Лиги Европы за нарушения финансового фэйр-плей, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Sky Sports, УЕФА отклонил очередной вариант соглашения по урегулированию ситуации, предложенный руководством «россонери».

Реклама

Отмечается, что организация с недоверием относится к владельцу «Милана», который обладает сомнительной репутацией в бизнес-сфере.

Если «Милан» будет отстранен от еврокубков, то клуб намерен подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Милана» и экс-наставник «Венеции» Филиппо Индзаги возглавил «Болонью».