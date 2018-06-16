Американский баскетболист поменял свое мнение о России
Защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич рассказал о своей жизни в России, передает газета «Известия».
По словам игрока, раньше он считал Россию хоккейной страной.
«Я провел первый год в России, которую считал хоккейной страной, но признаюсь, что я ошибался.
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У вас очень популярен футбол, и на баскетбольные матчи частенько собирался полный зал. После этого сезона я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которых было предостаточно, за поддержку и хотел бы разделить с ними все наши победы», — признался американец.
28-летний Курич перешел в стан петербургского клуба в прошлом году из «Гран-Канарии».
Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России по баскетболу покинет «Дарушшафаку».