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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим клубом мира, сообщает ТАСС.

По версии Forbes, «красные дьяволы» получают это звание второй год подряд. На втором месте этого рейтинга расположился мадридский «Реал», а на третьем — каталонская «Барселона»

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В первые 20 клубов вошли пять команд из Италии, по три — из Германии и Испании, один — из Франции. Также в списке можно найти восемь английских клубов.

Ранее экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал нынешнюю сборную России худшей в истории.