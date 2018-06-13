Путин поблагодарил ФИФА за верность принципу «спорт вне политики»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил Международную федерацию футбола (ФИФА) за верность принципу «спорт вне политики» во время конгресса организации, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Особо хочу отметить верность международного футбольного союза принципу «спорт вне политики». Россия всегда придерживалась этому», — отметил Путин.

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По его словам, Россия готова принять у себя чемпионат мира по футболу и обеспечить максимум комфорта и позитивные эмоции всем болельщика.

Путин выразил надежду на то, что гости почувствую радушие и доброжелательность «нашего народа» и захотят когда-нибудь вернуться «к нам вновь». В конце выступления Путин по-английски поприветствовал всех гостей чемпионата: «Welcome to Russia».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что Россия будет завоевана футболом на время чемпионата мира — 2018.