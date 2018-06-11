Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие
Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие, которое вероятно будет применено на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
На видео, опубликованном в официальном твиттере сборной, форвард национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба переквалифицировался во вратаря.
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Россия сыграет в группе против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России.
Наше секретное оружие в серии пенальти ����️��❎ pic.twitter.com/vQUV6ll25v— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.