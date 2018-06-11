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Сборная России по футболу раскрыла секретное оружие, которое вероятно будет применено на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

На видео, опубликованном в официальном твиттере сборной, форвард национальной команды и санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба переквалифицировался во вратаря.

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Россия сыграет в группе против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) изменит правила проведения чемпионатов мира после турнира в России.