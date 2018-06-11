Макрон прокомментировал отсутствие Бензема в заявке сборной Франции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/50/10998050/2017-11-21T202755Z_600469026_RC1ED75EA290_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-APO-MAD-pic905-895x505-82513.jpg">

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отсутствие нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в составе национальной команды на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Форварда не вызывается в сборную с октября 2015 года, когда он оказался замешан в скандале с шантажом бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна.

Реклама

«Я президент страны, а не главный тренер сборной Франции. Я люблю футбол и могу высказать свое мнение, но ответственность за команду несет Дидье Дешам, и я ему доверяю. Никто не станет спорить, что Бензема отлично проявляет себя в Испании и Лиге чемпионов. Но иногда бывает так, что даже один очень талантливый игрок может разрушить атмосферу в команде», — цитирует президента испанское издание Marca.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. «Трехцветные» на групповом этапе турнира сыграют с командами Австралии, Дании и Перу.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси считает налоговый скандал вокруг него «заказом» из Мадрида.