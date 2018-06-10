Траньков увидел заговор против Загитовой в новых правилах фигурного катания

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал изменения правил в фигурном катании, которые направлены на сокращение баллов за прыжки во второй части программы, передает «Советский спорт».

«Те тренеры, которые работают с одиночниками, — конечно, для них подготовка изменится. Особенно это касается группы Этери Тутберидзе — у них была сделана ставка на прыжки во второй половине», — сказал Траньков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Также специалист отметил, что предпосылкой к изменению правил послужили выступления российских спортсменок.

«Я думаю, что прецедент был создан на Олимпиаде, потому что именно Алина Загитова, олимпийская чемпионка, выполняла все прыжковые элементы во второй половине программы, набирала большие бонусы и за счет этого выигрывала», — заключил фигурист.

16-летняя Загитова на Олимпиаде в Пхенчхане завоевала золотую и серебряную медали. Также она является победительницей чемпионата Европы 2018 года.

Ранее первый тренер Загитовой прокомментировала изменения в правилах фигурного катания.