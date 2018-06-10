Медведева показала фото из Японии перед отъездом в Канаду

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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась со своими подписчиками фотографией из японского Нагано, где завершилось ледовое шоу «Heroes & Future», передает «Советский спорт».

В своем инстаграме 18-летняя спортсменка опубликовала фотографию из Японии. На снимке она запечатлена вместе с американкой Майей Шибутани.

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«Была очень рада провести так много времени с этой милашкой. Просто посмотрите на нас и умилитесь», — написала Медведева.

Шоу «Heroes & Future» проходило с 8 по 10 июня.

Подписчики в комментариях к посту пишут, что очарованы красотой спортсменки, а также дискутируют по поводу решения Медведевой сменить своего тренера Этери Тутберидзе на Брайана Орсера, для занятий с которым она в ближайшее время уедет в Канаду.