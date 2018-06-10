Игроки «Реала» не верят в возможный уход Роналду из клуба

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Футболисты мадридского «Реала» уверены, в том что нападающий команды Криштиану Роналду продлит контракт с клубом. Об этом сообщает ТАСС.

«Как его друг и как его товарищ по команде, я уверен, что ему предложат продлить контракт. Мы сохраняем спокойствие, мы не рассчитываем, что он уйдет», — заявил защитник мадридцев Фернандес Начо.

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Ранее сообщалось, что Роналду не устроили условия улучшенного контракта, который предложило ему руководство клуба.