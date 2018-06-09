Глава УЕФА уверен, что Россия достойно проведет чемпионат мира

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин уверен, что Россия сможет принять чемпионат мира на достойном уровне, передает ТАСС.

«Россия готова принять чемпионат мира. Уверен, что страна на высочайшем уровне организует праздник для всех болельщиков, которые приедут на турнир. Я думаю, что это будет успешный чемпионат мира, который запомнится на долгие годы», — заявил Чеферин.

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Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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