Газзаев попросил Путина оставить футбол в центре внимания

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев попросил президента Российской Федерации Владимира Путина оставить футбол в центре внимания после чемпионата мира в России, передает ТАСС.

«Хотелось бы, чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо», — сказал Газзаев.

Ранее Путин прокомментировал сведения о наступлении ВСУ на Донбасс во время ЧМ-2018.