Боксер Головкин лишен титула IBF

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин, выступающий в весовой категории до 72,6 кг, лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), сообщает ТАСС.

По информации ESPN, федерация приняла такое решение после отказа боксера провести поединок против украинца Сергея Деревянченко до третьего августа.

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Головкин планировал осенью провести реванш с Саулем Альваресом, однако IBF назначил казахстанцу бой с Деревянченко на август.

Отмечается, что Головкин остается чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO).

Ранее Головкин нокаутировал американца Ванеса Мартиросяна и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC.