Легенда сборной Англии по футболу встал на защиту Россию

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Экс-нападающий сборной Англии по футболу призвал британцев не критиковать решение предоставить России право проведения чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

«Кто мы такие, чтобы судить о том, кто должен получить чемпионат мира? Мы знаем, насколько коррумпированной порой является наша страна. возможном, нам не нравится кое-что, что делает Владимир Путин, но мы будем там, будем их гостями», — приводит слова эксперта Daily Mail.

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Также Линекер назвал беспочвенными слухи о том, что британцы подвергнутся нападениям в России во время ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что «Милан» подпишет экс-нападающего «Манчестер Юнайтед».