Игрок сборной России отказался разговаривать по-русски после матча с Турцией

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Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не стал общаться с русскоговорящими журналистами после товарищеского матча с командой Турции, сообщает Sport24.

Россия и Турция в контрольном матче, который прошел в Москве, разошлись миром — 1:1. У россиян голом отметился Александр Самедов, а в составе турецкой команды отличился Юнус Малли.

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После игры Черышев, не принимавший участие в матче, отказал в комментариях представителям российских СМИ. Отмечается, что футболист «Вильярреала» общался только с испаноговорящими журналистами.

27-летний футболист является воспитанником школы мадридского «Реала», а также имеет испанское гражданство.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Испании отказался приветствовать премьер-министра страны.