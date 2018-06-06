Игрок сборной России отказался разговаривать по-русски после матча с Турцией
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не стал общаться с русскоговорящими журналистами после товарищеского матча с командой Турции, сообщает Sport24.
Россия и Турция в контрольном матче, который прошел в Москве, разошлись миром — 1:1. У россиян голом отметился Александр Самедов, а в составе турецкой команды отличился Юнус Малли.
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После игры Черышев, не принимавший участие в матче, отказал в комментариях представителям российских СМИ. Отмечается, что футболист «Вильярреала» общался только с испаноговорящими журналистами.
27-летний футболист является воспитанником школы мадридского «Реала», а также имеет испанское гражданство.
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