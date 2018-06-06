Назаров, Боярский, Кайков и Светлаков снялись в ролике к чемпионату мира

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Михаил Боярский, Дмитрий Назаров, Сергей Светлаков и Андрей Кайков приняли участие съемках видеоролика, посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

По сюжету видео актеры, которые являются болельщиками петербургского «Зенита» и московских клубов «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», отправляются на поезде «Красная стрела» и ведут споры о том, какая из команд является лучшей в России.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что крупная немецкая авиакомпания удалила из своих социальных сетей видеоролик, посвященный чемпионату мира — 2018, в котором перепутала достопримечательности Москвы и Киева.