Медведева пожаловалась на то, что никто не понял ее авторскую программу
Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой первый опыт постановки программы для показательных выступлений. Об этом сообщает «Советский спорт».
Россиянка исполнила свою авторскую программу на шоу в Японии.
«Создала образ, программу, платье, придумала атрибутику и историю к образу, скатала эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.
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Подсказка: это романтический образ и спортивные происшествия последнего времени тут не при чем», — написала Медведева в твиттере.
Многие поклонники фигурного катания предположили, что фигуристка посвятила программу своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.