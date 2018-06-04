Медведева пожаловалась на то, что никто не понял ее авторскую программу

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Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свой первый опыт постановки программы для показательных выступлений. Об этом сообщает «Советский спорт».

Россиянка исполнила свою авторскую программу на шоу в Японии.

«Создала образ, программу, платье, придумала атрибутику и историю к образу, скатала эту программу на шоу, но… Никто ничего не понял. Мой косяк. Работаем дальше.

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Подсказка: это романтический образ и спортивные происшествия последнего времени тут не при чем», — написала Медведева в твиттере.

Многие поклонники фигурного катания предположили, что фигуристка посвятила программу своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

Ранее Медведева прокомментировала свой отъезд из России.