Нойер вошел в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира

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Тренерский штаб сборной Германии определился с окончательной заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В список из 23-х футболистов вошел вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, восстановившийся после перелома ноги.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);

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Защитники: Жером Боатенг («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Йонас Гектор («Кельн»), Матс Хуммельс, Йосуа Киммих (оба — «Бавария»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Челси», Англия), Никлас Зюле («Бавария»);

Полузащитники: Юлиан Брандт («Байер»), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка («Шальке»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Англия), Сами Хедира («Ювентус», Италия), Тони Кроос («Реал», Испания), Месут Озил («Арсенал», Англия), Себастьян Руди («Бавария»);

Нападающие: Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Марио Гомес («Штутгарт»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Томас Мюллер («Бавария»).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Германии сыграет в группе F с командами Мексики, Южной Кореи и Швеции.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Зенита» вошел в окончательную заставку сборной Бельгии на чемпионат мира 2018 года.