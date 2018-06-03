Экс-игроки «Спартака» отдохнули с фриком

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Бывшие футболисты сборной России по футболу Дмитрий Аленичев и Егор Титов, известные своими выступлениями за московский «Спартак», на отдыхе встретились с бодибилдером Александром Шпаком, сообщает «Советский спорт».

39-летний бодибилдер родился в Санкт-Петербурге и получил широкую известность благодаря своей эпатажной внешности. Сейчас он является одним из самых популярных блогеров.

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«Так приятно лично встретиться с тем, кого много лет видел на экране. Спасибо и очень приятно было познакомиться», — подписал Шпак снимок, опубликованной на своей странице в инстаграме.

Аленичев и Титов с 2017 года тренируют красноярский «Енисей», с которым по итогам завершившегося сезона вышли в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Ранее экс-игрок «Спартака» жестко раскритиковал сборную России по футболу.