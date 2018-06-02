В «Вашингтоне» рассказали о состоянии Кузнецова перед третьим матчем с «Вегасом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Джей Бигл заявил, что его партнер по команде, российский форвард Евгений Кузнецов, получивший травму руки в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», находится в хорошем самочувствии, передает «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Кузнецов принял участие в тренировке «Вашингтона» после травмы.

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«Я не удивлен, что он сегодня появился. Полагаю, что он даже был готов вернуться в игру, но это не было в общих интересах. Он сказал, что сегодня чувствовал себя хорошо, и это хороший знак», — цитирует Бигла пресс-служба НХЛ.

Третий матч серии финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Вегас» состоится 3 июня в столице США.