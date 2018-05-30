Пилота «Формулы-1» обвинили в домогательствах

Пилот «Формулы-1» Кими Райкконен, выступающий за команду «Феррари», был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает «Советский спорт».

По информации Toronto City News, девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала в своем блоге, что гонщик во время отдыха в 2016 году приставал к ней и трогал за интимные места.

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Отмечается, что девушка в записях не назвала имени пилота.

Заявившая о домогательствах не обращалась в полицию по факту домогательств, однако она требует от Райкконена денежную компенсацию. Представители финского гонщика подали жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента.

Ранее сообщалось, что американская спортсменка Ариана Кукорс подала в суд на Федерацию плавания США за сокрытие факта сексуальных домогательств со стороны ее бывшего тренера Шона Хатчисона.