Семак официально стал главным тренером «Зенита»

Бывший тренер «Уфы» Сергей Семак официально стал новым главным тренером санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Советский спорт».

По информации сайта сине-бело-голубых, контракт 42-летнего специалиста рассчитан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Реклама

Семак выступал за «Зенит» в качестве игрока с 2010 по 2013 годы. Он входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а также был временно исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга поздравил Семака с возвращением в «Зенит».