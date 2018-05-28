Соперник сборной России по ЧМ-2018 проиграл команде Италии в товарищеском матче

Сборная Италии одержала победу над командой Саудовской Аравии в товарищеском матче, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в швейцарском Санкт-Галлене, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев. В составе победителей отличились Марио Балотелли и Андреа Белотти. У проигравшей команды мяч забил Яхья Аль-Шехри.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Сборная Италии провела первый матч под руководством экс-тренера петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

Команда Саудовской Аравии является соперником сборной России по групповому этапу чемпионата мира. Матч открытия пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».

Футбол. Товарищеский матч

Италия — Саудовская Аравия — 2:1

Голы: 1:0 — Балотелли, 21; 2:0 — Белотти, 68; 2:1 — Аль-Шехри, 72