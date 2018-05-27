«Зенит» второй раз обыграл «Автодор» в серии плей-офф Единой лиги ВТБ

Петербургский «Зенит» обыграл «Автодор» во втором матче плей-офф четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 79:73. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча прошла на арене «Кристалл» в Саратове, счет в серии стал 2-0 в пользу петербургского клуба.

Самым результативным игроком в составе победителей признан центровой Шейн Уиттингтон, на счету которого 17 очков.

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17 очков также заработал защитник Евгений Воронов.

В составе хозяев лучшим стал форвард Майка Даунс, набравший 22 очка, а также отличившийся 12 подборами.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

«Автодор» (Саратов, Россия) — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — 73:79 (18:24, 22:17, 16:19, 17:19)