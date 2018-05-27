В Киеве задержали 18 болельщиков после финала Лиги чемпионов
Киевская полиция задержала 18 человек после финального матча Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Официальный сайт ведомства информирует о том, что аресту подверглись лица, пытавшиеся спровоцировать беспорядки.
«После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции. В дальнейшем будет дана правовая оценка их поступкам», — заявил начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.
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Отмечается, что серьезных правонарушений во время финала не зафиксировано.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и стал победителем Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.