В Киеве задержали 18 болельщиков после финала Лиги чемпионов

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Киевская полиция задержала 18 человек после финального матча Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Официальный сайт ведомства информирует о том, что аресту подверглись лица, пытавшиеся спровоцировать беспорядки.

«После завершения матча несколько молодых людей попытались устроить драку, однако сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек и доставили их в районное управление полиции. В дальнейшем будет дана правовая оценка их поступкам», — заявил начальник главного управления Национальной полиции Украины по Киеву Андрей Крищенко.

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Отмечается, что серьезных правонарушений во время финала не зафиксировано.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1 и стал победителем Лиги чемпионов. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.