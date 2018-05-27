Роналду намекнул на уход из «Реала»

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) прокомментировал свое будущее, передает «Советский спорт».

«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — цитирует португальца Marca.

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В финале Лиге чемпионов «сливочные» победили «Ливерпуль» со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

33-летний португалец выступает за мадридцев с 2009 года. В составе королевского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.