Роналду намекнул на уход из «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду после победы в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1) прокомментировал свое будущее, передает «Советский спорт».
«О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за «Реал», а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам», — цитирует португальца Marca.
В финале Лиге чемпионов «сливочные» победили «Ливерпуль» со счетом 3:1. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.
33-летний португалец выступает за мадридцев с 2009 года. В составе королевского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.