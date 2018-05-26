Почетный президент РФС ставит в пример подготовку чемпионатов мира в других странах

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков ставит в пример подготовку чемпионатов мира по футболу в зарубежных странах, передает НСН.

«Что касается зарубежных стран, то все бывает по-разному. Где-то политики или бизнесмены. В Германии, например, председателем оргкомитета был выдающийся футболист Франц Беккенбауэр — символ немецкого футбола», - сказал Колосков.

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Президент России Владимир Путин предложил сохранить за Аркадием Дворковичем пост главы оргкомитета, который занимается подготовкой к чемпионату мира по футболу. Пост в оргкомитете Дворкович занял два месяца назад, будучи в должности вице-премьера. В новый состав правительства РФ политик не вошел.

Ранее почетный глава РФС заявил, что новый статус не помешает Дворковичу провести ЧМ-2018.