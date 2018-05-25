Россия приняла выводы МОК о допинговых манипуляциях в российском спорте

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о письме, направленном в исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором говорится о согласии с выводами комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российской спорте.

«В письме мы говорим о том, что приняли решение Международного олимпийского комитета, что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта. Это решение было основано на выводах Шмида», — цитирует Колобкова ТАСС.

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При этом министр спорта опроверг информацию о том, что Россия принимает выводы из доклада комиссии WADA, которую возглавляет Ричард Макларен.

«С докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы. Эти выводы могут быть доказаны только в суде, после тщательного расследования, должны быть представлены неопровержимые доказательства. Сейчас Следственный комитет РФ продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесет наказание», — заявил он.

Ранее французское издание L'Equipe опубликовало текст письма, в котором говорится, что руководители российского спорта признали выводы из доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена, которые свидетельствуют о наличии допинговой системы в России.