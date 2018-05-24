Президент Франции Макрон надеется приехать в Россию на чемпионат мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон может приехать в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года и встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я надеюсь приехать и поддержать нашу сборную в России. Может быть, не буду с самого начала турнира, но если французская команда выйдет в финал, я прибуду, чтобы поболеть за нее», — пообещал президент Франции.

Реклама

«Тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным», — отметил Макрон.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Франции сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании.

Ранее сообщалось, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов приедет на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.