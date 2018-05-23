Путин посетил юношеский турнир по дзюдо памяти своего тренера Рахлина

Президент России Владимир Путин посетил детский турнир по дзюдо в память о своем тренере Анатолии Рахлине, сообщает ТАСС.

«Благодаря усилиям таких людей, как Рахлин и его соратники массовой спорт в нашей стране успешно развивается

Дзюдо в России развивается и развивается самым наилучшим образом. Все вы знаете о замечательных результатах, которых достигают наши спортсмены. Это прекрасные, замечательные люди, прекрасные спортсмены, которые всегда будут для молодых, начинающих спортсменов хорошим примером», — заявил глава государства.

Ранее посол доброй воли Организации объединенных наций (ООН) по Арктике и Антарктике, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил надежду на то, что Путин согласится сыграть в хоккейный матч на Северном полюсе.