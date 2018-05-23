В СБУ рассказали, кого из российских журналистов не пустят на финал ЛЧ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о том, какие именно российские журналисты не будут допущены для работы на финальном матче Лиги чемпионов в Киеве.

«У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины).

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Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России», — заявила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская в интервью Sport24.

Ранее болельщики мадридского «Реала» отказались ехать на финал Лиги чемпионов в Киев.