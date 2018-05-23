Загитова и Медведева вошли в число 25 самых популярных спортсменок мира

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, а также теннисистка Мария Шарапова вошли в список 25 самых популярных спортсменок 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN. Об этом сообщает ТАСС.

Шарапова расположилась на второй строчке рейтинга, уступив американской теннисистке Серене Уильямс. В тройку также вошла сестра Серены Винус Уильямс, которая также является теннисисткой.

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Олимпийская чемпионка — 2018 Загитова расположилась на 20-м месте, Медведева — 22-я.

Отмечается, что в критерии рейтинга входят частота поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.

Ранее Шарапова расположилась на 21-м месте в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии американского спортивного телеканала ESPN.