Прощальный матч бывшего футболиста сборной Италии завершился вничью
Прощальный матч бывшего полузащитника «Милана», «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии Андреа Пирло завершился вничью, сообщает «Советский спорт».
Команды «Синих звезд» и «Белых звезд» забили по семь мячей в ворота друг друга. В обеих командах играли бывшие партнеры итальянского хавбека по национальной сборной и клубам. В составе «Белых звезд» хет-трик на свой счет записал бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги.
Италия. Прощальный матч Пирло
«Белые звезды» --«Синие звезды» — 7:7
Голы: 0:1 — Шевченко, 1
0:2 — Куальярелла, 6
1:2 — Пато, 13
1:3 — Кассано, 29
2:3 — Вьери, 32
2:4 — Кафу, 35
3:4 — Пато, 41
3:5 — Зеедорф, 45
3:6 — Брокки, 47
3:7 — Тони, 71
4:7 — Индзаги, 75
5:7 — Матри, 78
6:7 — Индзаги, 79
7:7 — Индзаги, 84
Ранее сообщалось, что Пирло может возобновить карьеру в перуанском клубе.