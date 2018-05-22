Прощальный матч бывшего футболиста сборной Италии завершился вничью

Прощальный матч бывшего полузащитника «Милана», «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии Андреа Пирло завершился вничью, сообщает «Советский спорт».

Команды «Синих звезд» и «Белых звезд» забили по семь мячей в ворота друг друга. В обеих командах играли бывшие партнеры итальянского хавбека по национальной сборной и клубам. В составе «Белых звезд» хет-трик на свой счет записал бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги.

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Италия. Прощальный матч Пирло

«Белые звезды» --«Синие звезды» — 7:7

Голы: 0:1 — Шевченко, 1

0:2 — Куальярелла, 6

1:2 — Пато, 13

1:3 — Кассано, 29

2:3 — Вьери, 32

2:4 — Кафу, 35

3:4 — Пато, 41

3:5 — Зеедорф, 45

3:6 — Брокки, 47

3:7 — Тони, 71

4:7 — Индзаги, 75

5:7 — Матри, 78

6:7 — Индзаги, 79

7:7 — Индзаги, 84

Ранее сообщалось, что Пирло может возобновить карьеру в перуанском клубе.