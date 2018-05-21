«Зенит» ждет ответа от главного тренера итальянского «Наполи»

Санкт-петербургский «Зенит» предложил контракт главному тренеру итальянского «Наполи» Маурицио Сарри, сообщает «Советский спорт».

В ближайшее время наставник должен дать ответ клубу из Санкт-Петербурга, говорится на сайте итальянского журналист Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что Сарри не хочет работать в России.

Реклама

«Зенит» предлагает специалисту зарплату в размере €4 млн в год.

Ранее появилась информация, что бывший тренер тульского «Арсенала» может возглавить московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».