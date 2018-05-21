Сборная Аргентины огласила окончательную заявку на чемпионат мира в России
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил список игроков, которые будут защищать цвета национальной команды на чемпионате мира в России, сообщает «Советский спорт».
Вратари: Вилли Кабальеро («Челси»), Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Франко Армани («Ривер Плейт»);
Защитники: Габриэль Меркадо («Севилья»), Хавьер Маскерано («Хэбей Чайна Форчун»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Федерико Фасио («Рома»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Аякс»), Маркос Акунья («Спортинг»), Кристиан Ансальди («Торино»);
Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Лукас Билья («Милан»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»), Максимильяно Меса («Индепендьенте»), Анхель Ди Мария, Джовани Ло Чельсо (оба — «ПСЖ»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — «Ювентус»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Ранее сборная Испании огласила состав на чемпионат мира — 2018.