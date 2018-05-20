Мадридский «Реал» стал чемпионом баскетбольной Евролиги, сообщает «Советский спорт».

В финале «сливочные» обыграли действующих чемпионов турнира — турецкий «Фенербахче». Подопечные Пабло Ласо одержали победу с итоговым счетом 85:80.

26 очков итальянского форварда «Фенербахче» Николо Мелли не помогли команде защитить титул. В составе испанской команды самым результативным стал французский защитник Фабьен Козер с 17 очками.

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«Реал» в десятый раз в своей истории стал обладателем главного клубного турнира Старого Света.

Баскетбол. Евролига. Финал

«Реал» (Мадрид, Испания) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция) — 85:80 (21:17, 17:23, 25:15, 22:25)

Ранее форвард ЦСКА Андрей Воронцевич посоветовал фанатам армейцев брать пример с турок и литовцев.