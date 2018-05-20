Матч чемпионата Украины «Динамо»-«Шахтер» закончился дракой футболистов

Матч 34-ого тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершился массовой дракой, сообщает «Советский спорт».

По окончании встречи футболисты устроили потасовку из-за грубого фола Веллингтона Нема на Викторе Цыганкове.

Затем в драку включились болельщики, которые выбежали на поле.

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Отмечается, что матч завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.

Ранее игроки «Шахтера» сорвали послематчевую пресс-конференцию главного тренера команды Паулу Фонсеки.