Матч чемпионата Украины «Динамо»-«Шахтер» закончился дракой футболистов
Матч 34-ого тура чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершился массовой дракой, сообщает «Советский спорт».
По окончании встречи футболисты устроили потасовку из-за грубого фола Веллингтона Нема на Викторе Цыганкове.
Затем в драку включились болельщики, которые выбежали на поле.
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Отмечается, что матч завершился победой «Динамо» со счетом 2:1.
Ранее игроки «Шахтера» сорвали послематчевую пресс-конференцию главного тренера команды Паулу Фонсеки.