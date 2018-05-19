Уткин поделился информацией о новом тренере «Зенита»

Известный комментатор и ведущий Василий Уткин заявил, что главным тренером петербургского «Зенита» станет Дик Адвокат, передает «Советский спорт».

«Адвокат будет в «Зените»! Точно ли это? Настолько, насколько это возможно до подписания контракта, я бы взялся утверждать, что да. Это клуб, в котором один человек решает. Алексей Борисович Миллер. Я бы дал 90% вероятности, что тренером «Зенита» будет Адвокат», — заявил журналист в эфире «Спорт ФМ».

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70-летний нидерландский специалист возглавлял клуб с берегов Невы в период с 2006 по 2009 год. Под его руководством команда становилась обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Также Адвокат известен своей работой с национальной сборной России.

Ранее СМИ сообщали, что Леандро Паредес намерен уйти из «Зенита» в «Интер».