Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова, сообщает «Советский спорт».
С 16-летием спортсменку поздравил Олимпийский комитет России.
«От всей души поздравляем с днем рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!» — говорится в поздравлении организации.
Ранее сообщалось, что Загитова продолжит заниматься под руководством Этери Тутберидзе.
Алине Загитовой —16!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 18 мая 2018 г.
От всей души поздравляем с днём рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!#фигурноекатание #figureskating #Загитова #олимпийцы pic.twitter.com/D6H3zkmfB6