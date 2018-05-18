Олимпийский комитет России поздравил Загитову с днем рождения

Олимпийская чемпионка и серебряный призер по фигурному катанию Алина Загитова на церемонии вручения... Михаил Метцель/ТАСС

Сегодня свой день рождения празднует российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова, сообщает «Советский спорт».

С 16-летием спортсменку поздравил Олимпийский комитет России.

«От всей души поздравляем с днем рождения и желаем нашей звездочке крепкого здоровья, упорства и множества будущих золотых медалей!» — говорится в поздравлении организации.

Ранее сообщалось, что Загитова продолжит заниматься под руководством Этери Тутберидзе.