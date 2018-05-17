Чемпион России не попал в итоговую заявку сборной Португалии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В список из 23 человек попал полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш. Его одноклубник Антонио Эдер был в расширенной заявке, но в итоге он на чемпионат мира не поедет.

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Бету («Гезтепе»), Руй Патрисиу («Спортинг»);

Защитники: Бруну Алвеш («Рейнджерс»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Жозе Фонте («Далянь Ифань»), Мариу Руй («Наполи»), Пепе («Бешикташ»), Рафаэль Геррейро («Боруссия» Дортмунд), Рикарду Перейра («Порту»), Рубен Диаш («Бенфика»);

Полузащитники: Адриен Силва («Лестер»), Бруну Фернандеш, Вильям Карвалью (оба — «Спортинг»), Жоау Мариу («Вест Хэм»), Жоау Моутинью («Монако»), Мануэл Фернандеш («Локомотив»);

Нападающие: Андре Силва («Милан»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Криштиану Роналду («Реал»), Желсон Мартинш («Спортинг»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал имена 23 футболистов, которые поедут на чемпионат мира в Россию.