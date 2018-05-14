В «Ливерпуле» остались недовольны проведением финала Лиги чемпионов в Киеве

Глава департамента «Ливерпуля» по работе с болельщиками Тони Барретт подверг критике выбор Киева местом проведения финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Решение провести финал в месте, куда настолько тяжело добраться и которое экстраординарно дорогое, требует объяснения», — написал функционер «Ливерпуля» в своем твиттере.

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Барретт также извинился перед болельщиками, для которых поиск билета на самолет и жилья в Киеве «стал настоящим кошмаром».

Финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая в столице Украины. Начало встречи в 21:45 мск.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Милнер прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов.